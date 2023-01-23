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    Правительство хочет установить запретную для плавания зону рядом с Константиновским дворцом в Стрельне

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    Министерство транспорта подготовило проект приказа о введении запретной для плавания зоны рядом с Домом Конгрессов в Стрельне. Заходить в нее позволят только специализированным судам — или через согласование.

    Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Он устанавливает «запретный для плавания район для всех типов судов (маломерные, парусные, спортивные, гидроциклы, пассажирские, прогулочные, грузовые, суда вспомогательного флота, бункеровщики, буксиры) в зоне расположения объекта «Государственный комплекс «Дворец конгрессов» в акватории Балтийского моря». Исключение составляют суда Военно-морского флота, МЧС, Пограничного Управления ФСБ, ФСО, задействованные при проведении охранных мероприятий.

    Кроме того, запрет не распространяется на суда для оказания экстренной медицинской помощи, суда ФГУП «Росморпорт» и ФГБУ «АМП Балтийского моря», а также на спортивные парусные суда «при их движении по фарватеру в (из) яхт-клубов, базирующихся в поселке Стрельна и на южном побережье Невской губы к востоку от поселка Стрельна».

    Рыболовные суда также смогут заходить по согласованию со службой охраны по СЗФО Федеральной службы охраны.

    Приведены и координаты точек, которыми ограничена запретная зона, предположительные линии по ним нарисовали в сообществе «Водомоторник».

    Дворец Конгрессов создан как комплекс в 2001 году указом президента — на базе Константиновского дворцово-паркового ансамбля. С тех пор неоднократно становился площадкой для масштабных мероприятий — например, саммита ЕС-Россия, встречи «Большой восьмерки», саммита «Группы двадцати», жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2018 года.

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