Правительство хочет установить запретную для плавания зону рядом с Константиновским дворцом в Стрельне

Министерство транспорта подготовило проект приказа о введении запретной для плавания зоны рядом с Домом Конгрессов в Стрельне. Заходить в нее позволят только специализированным судам — или через согласование.



Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Он устанавливает «запретный для плавания район для всех типов судов (маломерные, парусные, спортивные, гидроциклы, пассажирские, прогулочные, грузовые, суда вспомогательного флота, бункеровщики, буксиры) в зоне расположения объекта «Государственный комплекс «Дворец конгрессов» в акватории Балтийского моря». Исключение составляют суда Военно-морского флота, МЧС, Пограничного Управления ФСБ, ФСО, задействованные при проведении охранных мероприятий.



Кроме того, запрет не распространяется на суда для оказания экстренной медицинской помощи, суда ФГУП «Росморпорт» и ФГБУ «АМП Балтийского моря», а также на спортивные парусные суда «при их движении по фарватеру в (из) яхт-клубов, базирующихся в поселке Стрельна и на южном побережье Невской губы к востоку от поселка Стрельна».



Рыболовные суда также смогут заходить по согласованию со службой охраны по СЗФО Федеральной службы охраны.

