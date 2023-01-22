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    Bloomberg нашел слабое звено в поставках металлов для оборонной промышленности ЕС

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    Китай поставляет в Евросоюз редкоземельные металлы, необходимые в том числе и для производства современного оружия, через Россию. Об этом 22 января пишет Bloomberg.

    Россия находится в центре железнодорожной логистической цепочки, по которой западные производители оружия получают из Поднебесной необходимые для производства металлы, где ведется их добыча. Они необходимы для производства микрочипов, электроники и боеприпасов, используемых в современном оружии.

    Например, Китаем покрывается потребность ЕС в лантане, который широко используется западными производителями оружия для изготовления бронебойных боеприпасов. А также потребности ряда крупных производителей в вольфраме, который нужен для противотанковых средств.

    КНР является поставщиком более 90% редкоземельных металлов, которые используются в европейской промышленности.

    По данным ЕС, за первые девять месяцев 2022 года объем редкоземельных металлов из Китая, перевозимых по российской железной дороге, несмотря на санкции, вырос до 36 074 тонн. Это более чем вдвое превышает объем за весь 2021 год.

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