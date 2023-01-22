Bloomberg нашел слабое звено в поставках металлов для оборонной промышленности ЕС

Китай поставляет в Евросоюз редкоземельные металлы, необходимые в том числе и для производства современного оружия, через Россию. Об этом 22 января пишет Bloomberg.



Россия находится в центре железнодорожной логистической цепочки, по которой западные производители оружия получают из Поднебесной необходимые для производства металлы, где ведется их добыча. Они необходимы для производства микрочипов, электроники и боеприпасов, используемых в современном оружии.

Например, Китаем покрывается потребность ЕС в лантане, который широко используется западными производителями оружия для изготовления бронебойных боеприпасов. А также потребности ряда крупных производителей в вольфраме, который нужен для противотанковых средств.