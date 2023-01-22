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    На юге Петербурга появился Звездный канал, но не все ему рады

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    Звездную улицу в Московском районе залило водой: машины не могут проехать, а пешеходы — пройти, рассказали «Фонтанке» читатели днем 22 января.

    Заявка об аварийной ситуации поступила на горячую линию «Водоканала» в 16:50, сообщили в пресс-службе предприятия. Разлив начался от дома 17 по Дунайскому проспекту.

    В 17:10 на адрес оперативно прибыла бригада предприятия. Сейчас специалисты занялись обследованием сети, после чего будут локализовать вытекания.

    Для отвода воды с проезжей части на адрес направлена дополнительная бригада ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

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    Коммунальная аварияЖКХВодоканалЛопнула трубаРазлив воды
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