На юге Петербурга появился Звездный канал, но не все ему рады

Звездную улицу в Московском районе залило водой: машины не могут проехать, а пешеходы — пройти, рассказали «Фонтанке» читатели днем 22 января.

Заявка об аварийной ситуации поступила на горячую линию «Водоканала» в 16:50, сообщили в пресс-службе предприятия. Разлив начался от дома 17 по Дунайскому проспекту.

В 17:10 на адрес оперативно прибыла бригада предприятия. Сейчас специалисты занялись обследованием сети, после чего будут локализовать вытекания.

Для отвода воды с проезжей части на адрес направлена дополнительная бригада ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

