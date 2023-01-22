Каратистка из Петербурга получила титул на конкурсе «Мисс бабушка Вселенной — 2023»

На международном конкурсе красоты «Мисс бабушка Вселенной — 2023», который проходит в Софии, петербурженка Алена Сибиева завоевала титул «третьей вице-бабушки Вселенной».
Об этом рассказала 22 января организатор национального этапа конкурса Наталья Рогова, пишет ТАСС. «Тренер спортивно-боевых единоборств из Санкт-Петербурга Алена Сибиева стала третьей вице-бабушкой Вселенной», — цитирует Рогову информагентство.
Финал конкурса «Бабушка Вселенной 2023» состоялся 21 января в столице Болгарии. Россию представляла 42-летняя Алена Сибиева. Она является тренером по карате, руководителем филиала центра ояма-карате во Всеволожске. Женщина — обладательница черного пояса по ояма-карате и кобудо.
Ранее петербурженка призналась, что впервые поедет за границу.
Главный титул — «Бабушки Вселенной» — на конкурсе получила участница из Сингапура.