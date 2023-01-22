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    Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Australian Open

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    Российский теннисист Карен Хачанов вышел в ¼ финала Australian Open в Мельбруне, обыграв японца Ёсихито Нисиоку. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4).

    Карен Хачанов попал в ¼ Australian Open впервые. Он занимает 20-е место в рейтинге теннисистов-профессионалов (АТР), пишет 22 января «Коммерсантъ».

    На счету Ёсихито Нисиоку две победы в турнирах АТР в одиночном разряде. Сейчас он находится на 33-м месте рейтинга АТР.

    В следующем круге Хачанов сыграет против победителя встречи между поляком Хубертом Хуркачем и американцем Себастьяном Кордой.

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