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    В Петербурге из-под снега вылезли рыжие грибы

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    Несмотря на то, что грибной сезон в Петербурге и Ленобласти завершился еще осенью, для отдельных грибов сейчас самое время для роста. Так прямо в городе 21 января петербурженке Виктории встретились ярко-рыжие шляпки, высунувшиеся из-под снега. Об этом она рассказала в группе «Грибы и грибники СПб» во «ВКонтакте».

    Грибы, которые разрослись под деревом, называются фламмулина или опенок зимний. Они съедобные и плодоносят с ноября по февраль. Любители тихой охоты собирают его в мороженном или оттаявшем виде — своих свойств и вкусовых качеств гриб не теряет.

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