Работа такая — обниматься с ластоногими. Петербургские звезды Крошик и Шлиссик нашли повод полежать на человеке

В Международный день объятий поднять настроение жителям Петербурга могут нерпы Шлиссик и Крошик. На своем примере они показывают, что минутка тактильности нужна каждому.
Фото из центра реабилитации ластоногих публикует Водоканал, который курирует проект. День объятий отмечается 21 января, и петербургские нерпы демонстрируют, что им этот процесс тоже приятен.
«Всем необходимо душевное тепло и чувство, что ты важен. Подопечные Центра помощи морским млекопитающим не исключение. Заботе и любви, которыми окружены наши репинские сторожилы Крошик и Шлиссик, позавидует каждый», — рассказывает Водоканал и желает всем хорошего настроения.