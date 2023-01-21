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    Работа такая — обниматься с ластоногими. Петербургские звезды Крошик и Шлиссик нашли повод полежать на человеке

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    В Международный день объятий поднять настроение жителям Петербурга могут нерпы Шлиссик и Крошик. На своем примере они показывают, что минутка тактильности нужна каждому.

    Фото из центра реабилитации ластоногих публикует Водоканал, который курирует проект. День объятий отмечается 21 января, и петербургские нерпы демонстрируют, что им этот процесс тоже приятен.

    «Всем необходимо душевное тепло и чувство, что ты важен. Подопечные Центра помощи морским млекопитающим не исключение. Заботе и любви, которыми окружены наши репинские сторожилы Крошик и Шлиссик, позавидует каждый», — рассказывает Водоканал и желает всем хорошего настроения.

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