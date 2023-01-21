На улице Жукова в Петербурге школьника сбил паровозик из машин

Неправильно выбранная дистанция стала причиной ДТП в Калининском районе Петербурга. Накануне вечером на улице Жукова перед пешеходным переходом столкнулись две попутные машины, в итоге пострадал ребенок. Подробности «Фонтанка» узнала 21 января.
Все произошло у дома № 1. По предварительным данным, 60-летний мужчина на «Ниссане» неверно выбрал дистанцию и врезался в остановившийся перед зеброй «Форд». Последнюю машину отбросило вперед, прямо на переходившего дорогу 12-летнего школьника. Подросток в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в Раухфуса.