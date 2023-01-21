Помогите Ване слышать мир

У семилетнего Вани двусторонняя тугоухость. Слышать он может только благодаря слуховым аппаратам. Но за годы использования они пришли в негодность. Необходимая модель за госсчёт не выдаётся. Купить их самостоятельно семья не в состоянии.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.



Ваня Ананьев, 7 лет.

Двусторонняя тугоухость 3-й степени.

Требуются мощные слуховые аппараты. Стоимость 360 320 руб.

«Во время беременности я пережила сильный стресс — у мужа случился инсульт, он оказался прикованным к постели. Вскоре после этого у меня начались преждевременные роды. Ванечка родился на три месяца раньше, с критически низким весом. Четыре месяца врачи боролись за его жизнь. Сына спасли, но после выписки нам предстояло долгое лечение: у Вани были проблемы со зрением и слухом.



Он плохо слышит на оба уха, все звуки воспринимает искаженно. Врач посоветовал носить слуховые аппараты. Это помогло — сын начал слышать, заговорил. Но слух постепенно ухудшался. Ване были нужны более мощные аппараты. В 2018 году Русфонд помог нам их приобрести — спасибо всем огромное! В новых аппаратах сын стал четко различать весь диапазон звуков, лучше понимать обращенную речь, произошел ощутимый скачок в его общем развитии. Ваня научился считать и читать, с интересом занимается.



К сожалению, в последнее время аппараты стали нас подводить — после четырех лет использования они уже требуют замены. Я снова прошу вас помочь Ване. Нужную модель мы не сможем получить за госсчет, а купить такие дорогие аппараты нам не по силам. Воспитываем двоих детей, живем на пенсии по инвалидности и пособия». Юлия Ананьева, Санкт-Петербург

Мария Кившик, сурдолог-слухопротезист Центра слуха «Ю-МЕД» (Санкт-Петербург):

«У Вани хроническая двусторонняя сенсоневральная тугоухость 3-й степени. Ему необходимы цифровые широкополосные мощные слуховые аппараты с расширенным частотным диапазоном, возможностью педиатрической настройки. Модель Phonak Sky V90-SP в полной мере восполнит ребенку потерю слуха».



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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырех банковских дней.

Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

