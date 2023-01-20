В Берлине проверяют деятельность «Русского дома». Дело во внешней торговле и платежах

Берлинская прокуратура проверяет деятельность «Российского дома науки и культуры». Это происходит на фоне антироссийских санкций Евросоюза, пишет 20 января газета Tagesspiegel.



По словам представителя местных правоохранительных органов Себастьяна Бюхнера, проверка касается возможных нарушений закона о внешней торговле и платежах. Никаких подробностей он не сообщил. Издание отмечает, что, по предварительным данным, на центр пожаловался экс-депутат бундестага от партии «Зеленых» Фолькер Бек.

При этом замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов заявил РИА Новости, что ведомство не получало никаких уведомлений о прокурорской проверке. Он не исключил, что это «вброс для решения внутриполитических вопросов» со стороны Германии.