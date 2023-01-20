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    В Берлине проверяют деятельность «Русского дома». Дело во внешней торговле и платежах

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    Берлинская прокуратура проверяет деятельность «Российского дома науки и культуры». Это происходит на фоне антироссийских санкций Евросоюза, пишет 20 января газета Tagesspiegel.

    По словам представителя местных правоохранительных органов Себастьяна Бюхнера, проверка касается возможных нарушений закона о внешней торговле и платежах. Никаких подробностей он не сообщил. Издание отмечает, что, по предварительным данным, на центр пожаловался экс-депутат бундестага от партии «Зеленых» Фолькер Бек.

    При этом замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов заявил РИА Новости, что ведомство не получало никаких уведомлений о прокурорской проверке. Он не исключил, что это «вброс для решения внутриполитических вопросов» со стороны Германии.

    Издание отмечает, что украинские активисты давно недовольны работой «Русского дома» на фоне событий на Украине.

    «Русский дом» основали в Берлине в 1980-х как советский научный и культурный центр. Сейчас это крупнейшее зарубежное представительство Россотрудничества с обширной библиотекой русской литературы, выставочными пространствами, залами для концертов и конференций и кинотеатром. Центр работает над развитием культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей между Россией и Германией, популяризует русскую культуру и язык.

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