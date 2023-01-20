Минфин США собирается классифицировать ЧВК «Вагнер» как международную преступную организацию. Пригожин отреагировал

Министерство финансов США планирует классифицировать ЧВК «Вагнер» как международную преступную организацию. За этим последуют санкции. Принять их предполагается в течение следующей недели.



Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга для представителей СМИ отметил, что действия ЧВК «подтверждают трансконтинентальную угрозу» (цитата по CNN).

«Наконец-то теперь ЧВК «Вагнер» и американцы — коллеги», – отреагировал Евгений Пригожин. Реакцию опубликовала его пресс-служба. Будущие отношения он охарактеризовал как «разборка преступных кланов».