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    Минфин США собирается классифицировать ЧВК «Вагнер» как международную преступную организацию. Пригожин отреагировал

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    Министерство финансов США планирует классифицировать ЧВК «Вагнер» как международную преступную организацию. За этим последуют санкции. Принять их предполагается в течение следующей недели.

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга для представителей СМИ отметил, что действия ЧВК «подтверждают трансконтинентальную угрозу» (цитата по CNN).

    «Наконец-то теперь ЧВК «Вагнер» и американцы — коллеги», – отреагировал Евгений Пригожин. Реакцию опубликовала его пресс-служба. Будущие отношения он охарактеризовал как «разборка преступных кланов».

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