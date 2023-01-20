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    Пока Сэр Филимон спал в библиотеке, рыжая гостья Выборгского замка проинспектировала кузницу

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    Рано утром в Выборгский замок пробралась рыжая плутовка. Пока все спали, она решила проверить, как идут дела в кузнице.

    Видео с гостьей 20 января опубликовали в соцсетях замка. Пользователи заволновались, что лиса могла обидеть местного кота Сэра Филимона, но их заверили, что по ночам он не гуляет, а спит в библиотеке.

    Выборгский замок

    «Увы, в 6 утра все кузнецы еще спят», — цитирует автора поста 47news.

    Отметим, что в Выборге встреча с лисой — не редкость. В декабре «Фонтанка» показывала, как рыжая хищница вышла к человеку прямо у жилого дома, чтобы полакомиться хлебом.

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