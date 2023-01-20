Пока Сэр Филимон спал в библиотеке, рыжая гостья Выборгского замка проинспектировала кузницу

Рано утром в Выборгский замок пробралась рыжая плутовка. Пока все спали, она решила проверить, как идут дела в кузнице.



Видео с гостьей 20 января опубликовали в соцсетях замка. Пользователи заволновались, что лиса могла обидеть местного кота Сэра Филимона, но их заверили, что по ночам он не гуляет, а спит в библиотеке.