Пока Сэр Филимон спал в библиотеке, рыжая гостья Выборгского замка проинспектировала кузницу

Рано утром в Выборгский замок пробралась рыжая плутовка. Пока все спали, она решила проверить, как идут дела в кузнице.
Видео с гостьей 20 января опубликовали в соцсетях замка. Пользователи заволновались, что лиса могла обидеть местного кота Сэра Филимона, но их заверили, что по ночам он не гуляет, а спит в библиотеке.
«Увы, в 6 утра все кузнецы еще спят», — цитирует автора поста 47news.
Отметим, что в Выборге встреча с лисой — не редкость. В декабре «Фонтанка» показывала, как рыжая хищница вышла к человеку прямо у жилого дома, чтобы полакомиться хлебом.