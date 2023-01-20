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    «Великосветская драка». Врио министра и депутат из Самары заявили друг на друга после потасовки в кафе

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    Врио министра имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев написал встречное заявление против местного депутата Алексея Митрофанова. Оба обвиняют друг друга в драке.

    «Министр и депутат на почве личной неприязни повздорили и вышли разбираться на улицу. В чем причина неприязни и конфликта, они теперь не объясняют», — написал 20 января в телеграм-канале депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

    Андреев и Митрофанов повздорили 17 января в местной кофейне. Как писал Хинштейн, на улице ссора переросла в драку. Андреев утверждает, что Митрофанов нанес ему удары по голове, а тот говорит, что оппонент ударил первым, да еще и воспользовался газовым баллончиком.

    Хинштейн полагает, что Андрееву может грозить как административная ответственность, так и уголовная — если эксперты подтвердят, что он нанес вред здоровью депутата. Самарская полиция якобы уже начала проверку.

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