«Великосветская драка». Врио министра и депутат из Самары заявили друг на друга после потасовки в кафе

Врио министра имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев написал встречное заявление против местного депутата Алексея Митрофанова. Оба обвиняют друг друга в драке.



«Министр и депутат на почве личной неприязни повздорили и вышли разбираться на улицу. В чем причина неприязни и конфликта, они теперь не объясняют», — написал 20 января в телеграм-канале депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.



Андреев и Митрофанов повздорили 17 января в местной кофейне. Как писал Хинштейн, на улице ссора переросла в драку. Андреев утверждает, что Митрофанов нанес ему удары по голове, а тот говорит, что оппонент ударил первым, да еще и воспользовался газовым баллончиком.

