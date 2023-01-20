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    Двое на «Ладе» дерзко ограбили мойку самообслуживания в Шушарах, но разбогатеть едва ли смогли. К делу о разбое добавилось еще кое-что

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    В деле предполагаемого налетчика на автомойку самообслуживания в Шушарах появился еще один нюанс. Следствие полагает, что для разбоя он использовал машину с подложными номерами.

    ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

    О новых подробностях 20 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Преступление с весьма неожиданным выбором локации произошло в октябре. Двое мужчин ночью 7-го числа приехали на автомойку на Московском шоссе на «Ладе» и со стрельбой вынесли кассу. Через пять дней эту машину поймали на трассе М-11, а внутри были молодые люди 24 и 27 лет с пневматическим пистолетом.

    Теперь младший проходит фигурантом еще и по делу о фальшивых номерах «Лады». Пока он остается под арестом.

    Насколько богатый улов получили налетчики — неясно, но на таких мойках услуги стоят куда дешевле обычного: можно оставить там всего сто рублей.

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