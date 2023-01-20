То ли в больнице, то ли дома. Пассажирка автобуса в Купчино лечится после резкого торможения

Полицейские в Петербурге ведут проверку после ДТП с участием автобуса № 56, в результате которого пострадала местная жительница. Об этом 20 января сообщает пресс-служба главка.

Накануне в первой половине дня транспортное средство резко остановилось у дома 40 на проспекте Славы. 43-летний водитель проехал нужную остановку и нажал на педаль тормоза.

«В результате инцидента 54-летняя пассажирка получила травмы и в состоянии в средней степени тяжести была госпитализирована», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.