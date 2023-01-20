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    То ли в больнице, то ли дома. Пассажирка автобуса в Купчино лечится после резкого торможения

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    Полицейские в Петербурге ведут проверку после ДТП с участием автобуса № 56, в результате которого пострадала местная жительница. Об этом 20 января сообщает пресс-служба главка.

    Накануне в первой половине дня транспортное средство резко остановилось у дома 40 на проспекте Славы. 43-летний водитель проехал нужную остановку и нажал на педаль тормоза.

    «В результате инцидента 54-летняя пассажирка получила травмы и в состоянии в средней степени тяжести была госпитализирована», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    В «Пассажиравтотрансе» уточнили, что женщина действительно упала в салоне автобуса, но от медпомощи отказалась и покинула место происшествия.

    «Случай оформлен сотрудниками ГИБДД. Факт резкого торможения водителем автобуса, изложенный в СМИ, на сегодняшний день подтвердить не можем. Но информация будет проверена», — сказали там.

    В пресс-службе предприятия добавили, что, согласно закону, в случае подтверждения вреда здоровью и связи ущерба с действиями персонала пассажирам выплачивается компенсация.

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