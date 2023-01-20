Сержант Бабушкин из Ленобласти погиб в ходе военной операции

Сержант Сергей Бабушкин из Киришского района Ленинградской области погиб во время боевых действий с Украиной. Об стало известно 20 января из сообщения местных властей.
Погиб сержант Бабушкин еще в ноябре прошлого года. Гражданская панихида-прощание с военным пройдет в понедельник, 23 января, в молодежно-досуговом центре «Восход».
«Светлая память о защитнике Отечества навсегда сохранится в сердцах киришан. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким мужественного воина…», — говорится в сообщении администрации Киришского района.