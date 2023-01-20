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    Боевые действия на Украине

    Сержант Бабушкин из Ленобласти погиб в ходе военной операции

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    Сержант Сергей Бабушкин из Киришского района Ленинградской области погиб во время боевых действий с Украиной. Об стало известно 20 января из сообщения местных властей.

    Погиб сержант Бабушкин еще в ноябре прошлого года. Гражданская панихида-прощание с военным пройдет в понедельник, 23 января, в молодежно-досуговом центре «Восход».

    «Светлая память о защитнике Отечества навсегда сохранится в сердцах киришан. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким мужественного воина…», — говорится в сообщении администрации Киришского района.

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