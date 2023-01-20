Финляндия поставит Украине самый крупный за всё время пакет военной помощи

Финляндия поставит Украине 12-й, самый крупный за всё время, пакет военной помощи стоимостью более 400 млн евро . Об этом 20 января сообщает пресс-служба министерства обороны государства.



Такое решение, как уточняется, накануне принял президент страны по предложению правительства. Содержание транша не раскрывается по соображениям безопасности, однако известно, что в него войдут тяжёлое вооружение и боеприпасы. С учётом последней поставки стоимость всех вооружений из Финляндии на Украину с начала конфликта составляет 590 млн евро .

