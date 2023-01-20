Финляндия поставит Украине самый крупный за всё время пакет военной помощи

Финляндия поставит Украине 12-й, самый крупный за всё время, пакет военной помощи стоимостью более
Такое решение, как уточняется, накануне принял президент страны по предложению правительства. Содержание транша не раскрывается по соображениям безопасности, однако известно, что в него войдут тяжёлое вооружение и боеприпасы. С учётом последней поставки стоимость всех вооружений из Финляндии на Украину с начала конфликта составляет
В пятницу, 20 января, министр обороны Финляндии Микко Савола примет участие во встрече представителей оборонных ведомств на авиабазе «Рамштайн» в Германии. Министры обороны Финляндии и Швеции, как ожидается, подпишут там заявление о намерениях по поводу поддержки Украины.