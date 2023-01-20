Из иностранца выбили 600 тысяч после вояжа по Ленобласти. Следы привели в Петербург

В Петербурге нашли тех, кто мог устроить принудительную поездку мигранту из Ленинградской области ценой в 600 тысяч рублей. Деньги отбирали под крики «Верни мой паспорт».

О задержании подозреваемых в разбое 20 января сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В основе уголовного дела — заявление 28-летнего гражданина Таджикистана, обосновавшегося в деревне Скотное.

По информации «Фонтанки», он рассказал о 20-летнем знакомом из Узбекистана, который в начале месяца нагрянул к нему домой на Горную улицу с требованием вернуть паспорта — свой и ещё одного мужчины — и группой поддержки в лице троих незнакомцев.

28-летнего официально безработного иностранца усадили в голубую «Киа» и привезли в Петербург, бросив у станции метро «Ломоносовская». Со слов заявителя, поездка шла через Разметелево, где его избили и отобрали чуть больше 630 тысяч рублей.

От впечатлений потерпевший отходил почти две недели. Несмотря на отсроченное обращение за помощью, предполагаемого предводителя разбойников нашли быстро. 17 января 20-летнего приезжего задержали у «Ладожской». Через день оперативники уголовного розыска нагрянули на Будапештскую и Загребский бульвар, откуда увезли 25-летнего гражданина Узбекистана и его земляка на пять лет младше. У дома последнего нашли автомобиль «Киа Рио», на котором, по версии полиции, возили потерпевшего.