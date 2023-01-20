Две подружки-восьмиклассницы попали в реанимацию в Петербурге после попытки самоубийства из-за любви

СК, прокуратура и полиция Адмиралтейского района выясняют обстоятельства, побудившие двух 14-летних подружек попытаться расстаться с жизнью.



Первую увезли на промывание желудка в детскую больницу № 5 из квартиры на 7-ой Красноармейской накануне около девяти вечера, стало известно «Фонтанке» 20 января.



Вторую госпитализировали в тот же стационар через час из квартиры на Вознесенском проспекте.



По предварительной информации, попытку самоубийства девочки совершили в квартире одной из них. После чего другая пошла домой, и плохо ей стало там.

