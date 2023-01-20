    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    761мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.85eur74.41

    Учителя гимназии задержали в Петербурге за влюбленность в школьницу

    8290
    3 комментария

    Оперативники «Детского» отдела уголовного розыска задержали учителя информатики гимназии в Петергофе после заявления о домогательствах к школьнице.

    В полицию о пристрастиях 31-летнего педагога сообщили 16 января, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 января. По предварительной информации, учитель накануне Нового года приглашал в гости 13-летнюю ученицу и совершал в отношении нее развратные действия.

    СК возбудил уголовное дело, а 19 января на выходе из дома на Ропшинском шоссе педагога задержали.

    Пока он находится в изоляторе временного содержания.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РазвратРазвратные действияШкольницаРазврат в отношении ребенка
    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close