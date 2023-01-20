Учителя гимназии задержали в Петербурге за влюбленность в школьницу

Оперативники «Детского» отдела уголовного розыска задержали учителя информатики гимназии в Петергофе после заявления о домогательствах к школьнице.



В полицию о пристрастиях 31-летнего педагога сообщили 16 января, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 января. По предварительной информации, учитель накануне Нового года приглашал в гости 13-летнюю ученицу и совершал в отношении нее развратные действия.



СК возбудил уголовное дело, а 19 января на выходе из дома на Ропшинском шоссе педагога задержали.



Пока он находится в изоляторе временного содержания.

