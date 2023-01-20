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    Протесты по-французски: из-за повышения пенсионного возраста на уличные акции вышли больше миллиона человек

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    Французы протестуют из-за увеличения возраста выхода на пенсию до 64 лет. В четверг на общенациональной забастовке французские профсоюзы впервые за много лет выступили единым фронтом. По подсчетам МВД страны, на улицы городов вышли 1,12 миллиона человек, в том числе в Париже 80 тысяч. По данным профсоюзов, протестовали около 2 миллионов человек. Об этом 20 января сообщает «Интерфакс».

    Бастовали работники транспорта, энергетики, образования и других отраслей. Из-за этого нарушился график работы поездов метро и городского транспорта, железной дороги и аэропортов. Следующие массовые демонстрации запланированы на 31 января.

    Правительство Франции планирует реализовывать пенсионную реформу с 1 сентября 2023 года. Основные её направления премьер-министр Элизабет Борн представила 10 января: возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 по три месяца за год (до 2030 года). Нововведения коснутся людей, родившихся после августа 1961 года.

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    ФранцияБеспорядки во ФранцииПенсионная реформаПротестыЗабастовки
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