Протесты по-французски: из-за повышения пенсионного возраста на уличные акции вышли больше миллиона человек

Французы протестуют из-за увеличения возраста выхода на пенсию до 64 лет. В четверг на общенациональной забастовке французские профсоюзы впервые за много лет выступили единым фронтом. По подсчетам МВД страны, на улицы городов вышли 1,12 миллиона человек, в том числе в Париже 80 тысяч. По данным профсоюзов, протестовали около 2 миллионов человек. Об этом 20 января сообщает «Интерфакс».



Бастовали работники транспорта, энергетики, образования и других отраслей. Из-за этого нарушился график работы поездов метро и городского транспорта, железной дороги и аэропортов. Следующие массовые демонстрации запланированы на 31 января.

