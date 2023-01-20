WP: Глава ЦРУ совершил тайный визит в Киев и рассказал о «планах России»

На прошлой неделе глава ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 20 января сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Бернс передал украинскому руководству свои предположения «о военных планах России в ближайшие недели и месяцы».

Зеленского беспокоил вопрос о том, как долго Украина еще сможет рассчитывать на военную помощь США, учитывая переход к республиканцам контроля над Палатой представителей. Глава ЦРУ, пишет WP, рассказал, что в какой-то момент поддержку оказывать будет сложнее.

