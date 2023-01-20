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    WP: Глава ЦРУ совершил тайный визит в Киев и рассказал о «планах России»

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    На прошлой неделе глава ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 20 января сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

    По данным издания, Бернс передал украинскому руководству свои предположения «о военных планах России в ближайшие недели и месяцы».

    Зеленского беспокоил вопрос о том, как долго Украина еще сможет рассчитывать на военную помощь США, учитывая переход к республиканцам контроля над Палатой представителей. Глава ЦРУ, пишет WP, рассказал, что в какой-то момент поддержку оказывать будет сложнее.

    Собеседники уточнили, что по итогам встречи у украинского руководства осталось впечатление, что США по-прежнему готовы поддерживать Украину, а одобренного пакета помощи на 45 млрд долларов хватит как минимум до июля или августа.

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