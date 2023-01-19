Младший сержант из поселка Рощино погиб в зоне боевых действий

Администрация Выборгского района Ленобласти 19 января сообщила о смерти младшего сержанта, командира отделения Алексея Муравлева. Он погиб в ходе боевых действий на Украине.
Военнослужащему было 34 года. Он умер 27 декабря, сообщили в администрации Рощинского городского поселения.
Прощание с погибшим состоится 20 января в рощинском Доме культуры. Соболезнования родным военнослужащего выразили глава администрации района Валерий Савинов и администрация поселения, а также губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, отмечает 47news.