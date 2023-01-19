    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    6 м/с, ю-з

    753мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd68.87eur74.59

    Младший сержант из поселка Рощино погиб в зоне боевых действий

    537

    Администрация Выборгского района Ленобласти 19 января сообщила о смерти младшего сержанта, командира отделения Алексея Муравлева. Он погиб в ходе боевых действий на Украине.

    Военнослужащему было 34 года. Он умер 27 декабря, сообщили в администрации Рощинского городского поселения.

    ПоделитьсяПоделиться

    Прощание с погибшим состоится 20 января в рощинском Доме культуры. Соболезнования родным военнослужащего выразили глава администрации района Валерий Савинов и администрация поселения, а также губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, отмечает 47news.

    Фото: Администрация МО "Рощинское городское поселение"

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close