«На полной скорости влетел в лобовое». В Воронежской области квадрокоптер разбил окно грузовика

Водителю фуры в Воронежской области крайне не повезло — в лобовое стекло машины на полной скорости влетело нечто. Оказалось, что это был квадрокоптер.
Видео инцидента 19 января распространилось в соцсетях. На кадрах видно, что окно фуры разбито, а на сиденье лежит небольшой дрон. В местных пабликах также отмечают, что водитель порезал руки.
Авария действительно произошла 11-го числа на 506-м километре трассы М-4 «Дон», рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. По предварительным данным, за рулем грузовика «Вольво» был 35-летний житель Волгоградской области.
«Технический аппарат, принадлежащий частному лицу, по предварительным данным, разрядился. В результате произошедшего пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения», — отметили в полиции.