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    «На полной скорости влетел в лобовое». В Воронежской области квадрокоптер разбил окно грузовика

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    Водителю фуры в Воронежской области крайне не повезло — в лобовое стекло машины на полной скорости влетело нечто. Оказалось, что это был квадрокоптер.

    Воронеж Live

    Видео инцидента 19 января распространилось в соцсетях. На кадрах видно, что окно фуры разбито, а на сиденье лежит небольшой дрон. В местных пабликах также отмечают, что водитель порезал руки.

    Авария действительно произошла 11-го числа на 506-м километре трассы М-4 «Дон», рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. По предварительным данным, за рулем грузовика «Вольво» был 35-летний житель Волгоградской области.

    «Технический аппарат, принадлежащий частному лицу, по предварительным данным, разрядился. В результате произошедшего пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения», — отметили в полиции.

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