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    Бытовой расстрел. Ивановский чиновник получил три выстрела в голову

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    В Иваново следователи расследуют дело об убийстве 32-летнего мужчины, сообщает 19 января пресс-служба регионального СУ СКР. Предположительно речь идет о местном чиновнике, однако связи с профессиональной деятельностью в этом преступлении пока не видят.

    СУ Следственного комитета РФ по Ивановской области

    По данным следствия, мужчина был убит накануне вечером у дома № 12 по улице Кузнецова. Тело обнаружили с тремя огнестрельными ранениями. Установлено, что стрелял в него местный житель, который после скрылся на машине. Преступника ищут.

    Как пишет «Коммерсант», жертвой расстрела стал сотрудник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Павел Федосеев. Он был убит из пистолета Макарова. По предварительной версии, причиной произошедшего мог стать бытовой конфликт.

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