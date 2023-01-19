Бытовой расстрел. Ивановский чиновник получил три выстрела в голову

В Иваново следователи расследуют дело об убийстве 32-летнего мужчины, сообщает 19 января пресс-служба регионального СУ СКР. Предположительно речь идет о местном чиновнике, однако связи с профессиональной деятельностью в этом преступлении пока не видят.
СУ Следственного комитета РФ по Ивановской области
По данным следствия, мужчина был убит накануне вечером у дома № 12 по улице Кузнецова. Тело обнаружили с тремя огнестрельными ранениями. Установлено, что стрелял в него местный житель, который после скрылся на машине. Преступника ищут.
Как пишет «Коммерсант», жертвой расстрела стал сотрудник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Павел Федосеев. Он был убит из пистолета Макарова. По предварительной версии, причиной произошедшего мог стать бытовой конфликт.