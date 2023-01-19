WSJ: СБУ убила переговорщика, в котором увидели «российского шпиона»

Финансист и член первой делегации Украины на переговорах с Россией Денис Киреев был застрелен сотрудниками СБУ, поскольку он якобы «шпионил в пользу Москвы». Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного сотрудника ведомства.

Киреев был убит 5 марта 2022 года в центре Киева. Депутат украинского парламента Александр Дубинский утверждал, банкир погиб при задержании сотрудниками СБУ, которые подозревали его в госизмене. При этом в Минобороны страны утверждали, что он «погиб при выполнении специальной задачи», сообщал ТАСС. Президент Владимир Зеленский наградил его посмертно медалью за «защиту государственного суверенитета».



Киреев родился в Киеве. Свою профессиональную деятельность в сфере финансов начинал в структурах европейских и американских банков, в частности в Crédit Lyonnais, Citibank и ING, а также в украинском Ощадбанке. В 2006 году стал работать с бизнесменами из Донецкой области Андреем и Сергеем Клюевыми, которых называют близкими к Виктору Януковичу, ставшему в 2010 году президентом Украины и в последствии свергнутому. Киреев же «извлекал выгоду из связей Клюевых», получавших при Януковиче высокие посты. После переворота в 2014 году Клюевы бежали в Россию, а Киреев, отмечает газета, «помогал управлять частью их активов из Киева».



Глава военной разведки Украины генерал Кирилл Буданов заявил WSJ, что Киреев «наладил связи с европейскими разведывательными службами, а также с российскими военными и правительственными чиновниками». Один из друзей убитого банкира отметил, что тот «получал удовольствие от роли агента 007».

В 2021 году Кирилл Буданов, назначенный главой военной разведки, заинтересовался деятельностью Киреева и позвал его на встречу в свой штаб, на полуострове вдоль киевского Днепра. Он попросил финансиста использовать свои связи, чтобы попытаться узнать о планах России.



Буданов рассказал, что Киреев якобы заранее был осведомлен о намерениях РФ и «первым забил тревогу на Украине». А за день до начала российской спецоперации он передал генералу от своих источников информацию о решении Москвы и указал на «основную точку атаки». Это, отмечает он, дало Украине «несколько драгоценных часов, чтобы перебросить войска». «Если бы не господин Киреев, скорее всего, Киев был бы взят», – сказал Буданов.

Уже после начала военной операции Буданов попросил Киреева принять участие в первых переговорах с РФ в Белоруссии, поскольку тот «знал двух членов российской делегации». Главный разведчик Украины надеялся, что это позволит «выиграть паузу в боевых действиях и дать Украине больше времени для мобилизации». Киреев согласился, хотя знал, что «ему будет рискованно играть такую публичную роль в конфликте», так как он «в течение многих лет налаживал отношения по обе стороны границы». Его появление в составе делегации «удивило многих». Буданов утверждает, что связь Киреева со спецслужбами «стала очевидной», поэтому «нам пришлось идти на риск».



Перед вторыми переговорами, где Киреев также должен был принять участие, ему якобы позвонили из приемной директора контрразведки СБУ Александра Поклада, отвечающего за поимку подозреваемых в сотрудничестве с Россией. В день, когда банкир собирался в поездку в Белоруссию и отправился на вокзал в Киеве вместе со своей личной охраной и агентами военной разведки, он предупредил телохранителей, что его могут арестовать и попросил их не вмешиваться.

«Группа приехала в центр Киева и остановилась около Софийского собора. Подъехали несколько минивэнов с агентами СБУ и приказали агентам военной разведки и телохранителям Киреева сдать оружие. Киреева отвели в микроавтобус. Его охрана лежала ничком на улице, когда фургон уезжал», – описывает WSJ дальнейшие события. Спустя примерно 90 минут сотрудники военной разведки были вызваны на место, где обнаружили тело Киреева.

