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    РПЛ опустилась ниже чемпионатов Замбии и Нигерии в рейтинге футбольных лиг мира

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    Российская премьер-лига опустилась на 80-е место в рейтинге футбольных лиг мира по итогам 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. В прошлом году РПЛ занимала 36-ю строчку.

    В новой версии рейтинга РПЛ (223 балла) опустилась ниже чемпионатов Замбии (79-е место), Белоруссии (78-е) и Нигерии (77-е). Можно предположить, что такой провал связан с отстранением российских клубов от международных соревнований.

    Лидером рейтинга стала бразильская Серия А (1181), которая возглавила список во второй раз в истории. На втором месте — Английская премьер-лига, а на третьем — испанская Ла Лига.

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