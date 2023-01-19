РПЛ опустилась ниже чемпионатов Замбии и Нигерии в рейтинге футбольных лиг мира

Российская премьер-лига опустилась на 80-е место в рейтинге футбольных лиг мира по итогам 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. В прошлом году РПЛ занимала 36-ю строчку.



В новой версии рейтинга РПЛ (223 балла) опустилась ниже чемпионатов Замбии (79-е место), Белоруссии (78-е) и Нигерии (77-е). Можно предположить, что такой провал связан с отстранением российских клубов от международных соревнований.



Лидером рейтинга стала бразильская Серия А (1181), которая возглавила список во второй раз в истории. На втором месте — Английская премьер-лига, а на третьем — испанская Ла Лига.

