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    Сибирские ученые разработали нетрадиционное кадило, которое не кадит

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    «Долговечное церковное кадило» представили в Институте катализа Сибирского отделения РАН 19 января. Усовершенствованный сосуд противопоставлен своему названию, так как не испускает благовонный дым, только сам запах ладана. Работать такое устройство, по заверениям изобретателей, может бесконечно долго.

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    Основное устройство кадила — каталитическая горелка, состоящая из двух сеточек, топливного элемента — эжектора и сопла. В эжектор поступает смесь пропана-бутана, его в противоположные стороны завихряют турбинки. Так смесь равномерно распределяется и поступает на сеточки. Устройство спрятано в стандартном церковном кадиле.

    «Преимущество разработанного устройства в том, что оно не дымит, а только излучает запах ладана и тепло. Так как оно потребляет мизерный объем газа, то может работать очень долго», — подчеркивает научный сотрудник отдела гетерогенного катализа ИК СО РАН, кандидат технических наук Александр Куликов.

    Каталитическое кадило уже используется на службах в храме Всех Святых в земле Российской просиявших в новосибирском Академгородке.

    Фото: Институт катализа СО РАН

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