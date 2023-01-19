Семь детских садиков сдадут в новых кварталах города и области в этом году

В 2023 году застройщик Setl Group завершит строительство семи детских садов в районах новостроек города и области: Выборгском, Красносельском, Московском, Невском и Всеволожском. Как сообщают в холдинге, вместе они смогут принять 1 450 детей.
Так, сразу два детских сада, на 250 и 260 малышей, сдадут рядом с Удельным парком и Сосновкой в четвертом квартале, еще два — на 220 мест каждый — до конца года появятся на юго-западе города. В Московском районе девелопер достроит садик, готовый принять 220 детей, а в Невском районе завершится строительство дошкольного учреждения на 170 мест. Также до конца года введут в эксплуатацию детский сад на 110 мест в Кудрово.
Все садики буду принимать детей от ясельного возраста до тех, кто готовится к школе. В каждом здании будут как групповые помещения и спальни, так и кабинеты для кружков и развивающих занятий, музыкальные и физкультурные залы. На прилегающей территории у каждого сада будут площадки для прогулок, игр и спорта.