Отсидевший 12 лет в колонии строгого режима вышел, чтобы сесть еще на 9 лет после драки в Петербурге

Красносельский районный суд огласил приговор в отношении Дениса Никандрова, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть человека. Об этом 19 января сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Суд установил, что ночью 17 сентября 2020 года пьяный Никандров избил мужчину на детской площадке у дома 27, корп. 1, по Маршала Захарова. Нападавший нанес не менее 8 ударов по голове и корпусу. В конце концов потерпевший упал и ударился головой о землю. Спустя полмесяца он умер в больнице на Костюшко. Причиной стала закрытая черепно-мозговая травма.
Денису Никандрову назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в ИК особого режима. Примечательно, что в 2008 году за серию разбойных нападений он получил 12 лет ИК особого режима, приговор выносил Великолукский горсуд. Освободился Никандров 17 апреля 2020 года.