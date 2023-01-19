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    Отсидевший 12 лет в колонии строгого режима вышел, чтобы сесть еще на 9 лет после драки в Петербурге

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    Красносельский районный суд огласил приговор в отношении Дениса Никандрова, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть человека. Об этом 19 января сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Суд установил, что ночью 17 сентября 2020 года пьяный Никандров избил мужчину на детской площадке у дома 27, корп. 1, по Маршала Захарова. Нападавший нанес не менее 8 ударов по голове и корпусу. В конце концов потерпевший упал и ударился головой о землю. Спустя полмесяца он умер в больнице на Костюшко. Причиной стала закрытая черепно-мозговая травма.

    Денису Никандрову назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в ИК особого режима. Примечательно, что в 2008 году за серию разбойных нападений он получил 12 лет ИК особого режима, приговор выносил Великолукский горсуд. Освободился Никандров 17 апреля 2020 года.

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