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    А восемнадцать есть? Россиянам могут разрешить показывать документы на смартфоне при покупке алкоголя

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    Минцифры стремится к цифровизации документов и избавлению россиян от необходимости предъявлять лишние бумаги в бытовых ситуациях. Об этом 19 января заявил глава ведомства Максут Шадаев на брифинге «Цифровая трансформация российской экономики в новых условиях».

    Министра спросили о перспективах направления цифровизации документов, в том числе приложения с электронными водительскими правами.

    «Сейчас ракурс на то, что смартфон сможет заменить некоторые документы, которые люди вынуждены носить дополнительно. Все в одном устройстве, в одном приложении. Ясно, что мы говорим про бытовые ситуации, но это наиболее частые случаи. Наша задача сделать так, чтобы при покупке алкоголя или при проходе в бизнес-центр можно было показывать смартфон», – сказал он.

    Говоря о водительских правах, Шадаев отметил, что в пилотном режиме уже есть решение МВД, позволяющее инспектору ограничиться проверкой только цифровой копии. При этом неясно, когда водители смогут вообще не носить с собой права. «Это вопрос адаптации системы и понимания того, что дополнительных рисков здесь не возникает», – подчеркнул он.

    Эксперимент с цифровыми правами стартовал с 1 октября 2022 года. Электронные права в виде индивидуального QR-кода доступны на мобильном приложении «Госуслуги Авто». При этом водители все равно обязаны иметь при себе пластиковый документ.

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