А восемнадцать есть? Россиянам могут разрешить показывать документы на смартфоне при покупке алкоголя

Минцифры стремится к цифровизации документов и избавлению россиян от необходимости предъявлять лишние бумаги в бытовых ситуациях. Об этом 19 января заявил глава ведомства Максут Шадаев на брифинге «Цифровая трансформация российской экономики в новых условиях».



Министра спросили о перспективах направления цифровизации документов, в том числе приложения с электронными водительскими правами.



«Сейчас ракурс на то, что смартфон сможет заменить некоторые документы, которые люди вынуждены носить дополнительно. Все в одном устройстве, в одном приложении. Ясно, что мы говорим про бытовые ситуации, но это наиболее частые случаи. Наша задача сделать так, чтобы при покупке алкоголя или при проходе в бизнес-центр можно было показывать смартфон», – сказал он.

