С проспекта Народного Ополчения госпитализировали фельдшера. Её били костылём

Мужчина рискует стать фигурантом уголовного дела после неаккуратного обращения с костылём в Невском районе Петербурга. Клюка в его руке превратилась в оружие и отправила в больницу медика скорой помощи.
Кнопка тревожной сигнализации в карете скорой сработала накануне около шести часов вечера, сообщили в пресс-службе Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти 19 января. Поводом стало поведение мужчины, на вызов к которому приехали медики.
Принимать помощь, судя по всему, он передумал. Известил об этом, ударив по голове фельдшера. Пострадавшую сотрудницу госпитализировали.
Желание агрессивного мужчины исполнили росгвардейцы: вместо больничной палаты его доставили в 54-й отдел полиции.