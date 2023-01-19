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    С проспекта Народного Ополчения госпитализировали фельдшера. Её били костылём

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    Мужчина рискует стать фигурантом уголовного дела после неаккуратного обращения с костылём в Невском районе Петербурга. Клюка в его руке превратилась в оружие и отправила в больницу медика скорой помощи.

    Фото: Вневедомственная охрана по Петербургу и Ленобласти
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    Кнопка тревожной сигнализации в карете скорой сработала накануне около шести часов вечера, сообщили в пресс-службе Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти 19 января. Поводом стало поведение мужчины, на вызов к которому приехали медики.

    Принимать помощь, судя по всему, он передумал. Известил об этом, ударив по голове фельдшера. Пострадавшую сотрудницу госпитализировали.

    Желание агрессивного мужчины исполнили росгвардейцы: вместо больничной палаты его доставили в 54-й отдел полиции.

    Фото: Вневедомственная охрана по Петербургу и Ленобласти

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