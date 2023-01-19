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    В Кремле ответили Зеленскому, усомнившемуся в существовании Путина

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    Президенту Украины Владимиру Зеленскому, усомнившемуся в существовании российского лидера Владимира Путина, посоветовали пораньше осознать, что Россия и Путин «есть и будут». Об этом 19 января заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

    «Чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, но чем раньше он осознает, <…> тем лучше для такой страны, как Украина», — сказал пресс-секретарь президента России.

    Также Песков добавил, что требования России все равно будут достигнуты, поэтому лучше властям Украины принять их.

    «Тем быстрее все закончится, и тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению после той трагедии, которую киевский режим устроил», — отметил он.

    Накануне на Всемирном экономическом форуме в Давосе, как писали СМИ, украинский президент Владимир Зеленский усомнился, что президент России Владимир Путин жив, и заявил, что не уверен, что есть с кем проводить потенциальные переговоры.

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