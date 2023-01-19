В Кремле ответили Зеленскому, усомнившемуся в существовании Путина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, усомнившемуся в существовании российского лидера Владимира Путина, посоветовали пораньше осознать, что Россия и Путин «есть и будут». Об этом 19 января заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, но чем раньше он осознает, <…> тем лучше для такой страны, как Украина», — сказал пресс-секретарь президента России.



Также Песков добавил, что требования России все равно будут достигнуты, поэтому лучше властям Украины принять их.