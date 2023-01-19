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    На станции «Портовая» в Ленобласти загрузили сжиженным природным газом бункеровщик «Дмитрий Менделеев»

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    На Комплексе по производству, хранению и отгрузке СПГ (КСПГ) «Газпрома» в районе компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области загрузили сжиженным природным газом первый в России СПГ-бункеровщик «Газпром нефти» «Дмитрий Менделеев».

    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
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    В задачу бункеровщика «Дмитрий Менделеев» входит выполнение регулярных заправок сжиженным природным газом грузовых и пассажирских судов на Балтике. Среднетоннажный СПГ-завод «Газпрома» производительностью 1,5 млн тонн СПГ в год запущен в работу в сентябре 2022 года.

    СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев» — это первое в России судно-заправщик в сегменте судового газомоторного топлива. Его грузовместимость 5 800 кубометров сжиженного природного газа, он спроектирован с учетом климатических условий Северо-Западного региона, что позволяет ему самостоятельно передвигаться в однолетних льдах толщиной до 0,8 метра.

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