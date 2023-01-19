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    Полиция ранила человека при задержании в столичном офисе Wildberries

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    4 комментария

    Сотрудники полиции воспользовались табельным оружием при задержании неких злоумышленников на юго-востоке столицы 19 января. В результате один из мужчин получил огнестрельное ранение в руку. Предположительно, инцидент произошел в одном из офисов Wildberries. Что противозаконного делали задержанные — не сообщается.

    «Инцидент произошел на 8-й улице Текстильщиков, предварительно, в офисе Wildberries. Полицейские во время задержания неизвестных применили оружие, ранив одного из них в руку», — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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    Комментарии 4

    Annonym9119 Янв 2023 в 11:23
    Ну хотя бы видать в Каких то Регионах ближе скажем так к Госдуме Видимо выпустили методички для Сотрудников для Внутренного пользования в какие части тела надо стрелять .
    А Так бы было печально если бы безоружного какого нить Вора который видимо хотел обнести Вилдберисс грохнули , ну конечно эта не совсем сравнимые ситуаций с той Где 23 Сотрудник грохнул в ЛО Неадеквата который Жену кошмарил .
    Но я всеми руками за то что бы была в Каждом регионе Методичка по применению табельного при стрельбе в Задерживаемого если он Безоружен и не представляет опасности для представителя полиций .
    Ну а тем кто спрашивает чем модно поживить в ВИлдберисс читайте новость про то как их в Питере на 31 Айфон обнесли а у них даже Сигнализаций не было , Прикинь Карл у них храниться техника на Сотни тысяч или более а у них даже Сигнализаций Нет ...
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