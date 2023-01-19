Полиция ранила человека при задержании в столичном офисе Wildberries

Сотрудники полиции воспользовались табельным оружием при задержании неких злоумышленников на юго-востоке столицы 19 января. В результате один из мужчин получил огнестрельное ранение в руку. Предположительно, инцидент произошел в одном из офисов Wildberries. Что противозаконного делали задержанные — не сообщается.

«Инцидент произошел на 8-й улице Текстильщиков, предварительно, в офисе Wildberries. Полицейские во время задержания неизвестных применили оружие, ранив одного из них в руку», — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.