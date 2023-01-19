ВТБ запускает цифровой банк в Telegram, который сможет заменить удаленное из AppStore приложение

ВТБ первым запускает онлайн-банк в Telegram, сопоставимый по набору услуг с мобильным приложением. Ожидается, что он станет альтернативой мобильному приложению, особенно для пользователей iOS после удаления его из AppStore.

Запуск банка будет проходить в несколько этапов: сначала клиентам будут доступны наиболее востребованные финансовые услуги, такие как просмотр баланса карт и счетов в ВТБ, перевод денег через СБП, пополнение счёта мобильного телефона. Затем появится оплата по QR-коду и возможность сформировать QR-код, история операций, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов, перевод со своей карты в другом банке на карту в ВТБ. Все повседневные банковские услуги, а также выпуск некоторых цифровых продуктов будут доступны в Telegram к концу 2023 года.