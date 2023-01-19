    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 0

    3 м/с, вос

    743мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.87eur74.59

    ВТБ запускает цифровой банк в Telegram, который сможет заменить удаленное из AppStore приложение

    477
    обсудить

    ВТБ первым запускает онлайн-банк в Telegram, сопоставимый по набору услуг с мобильным приложением. Ожидается, что он станет альтернативой мобильному приложению, особенно для пользователей iOS после удаления его из AppStore.

    Запуск банка будет проходить в несколько этапов: сначала клиентам будут доступны наиболее востребованные финансовые услуги, такие как просмотр баланса карт и счетов в ВТБ, перевод денег через СБП, пополнение счёта мобильного телефона. Затем появится оплата по QR-коду и возможность сформировать QR-код, история операций, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов, перевод со своей карты в другом банке на карту в ВТБ. Все повседневные банковские услуги, а также выпуск некоторых цифровых продуктов будут доступны в Telegram к концу 2023 года.

    «В прошлом году мобильные версии российских банков были удалены из многих магазинов приложений, — рассказал Святослав Островский, член правления ВТБ. — Поэтому создание максимально приближенной к онлайн-банку альтернативы стало для нас стратегически важной задачей. Реализация нового цифрового сервиса в Telegram — уникальная разработка для российского и мирового финансового рынка».

    Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, отметил, что одной из основных задач было обеспечить безопасность клиентов — в частности, архитектура предложенного решения не предполагает передачу клиентских данных на серверы Telegram. Для защиты клиентских операций реализована 5-факторная защита.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close