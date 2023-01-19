Стакан воды, или Переночевать негде. Петербургская пенсионерка расплатилась золотом за свою доброту

Полиция Фрунзенского района ищет модницу, которая обманула добросердечную пенсионерку просьбой о помощи.
В МВД 88-летняя жительница Стрельбищенской улицы обратилась накануне около пяти дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 января. Она сообщила, что днем ранее к ней в квартиру постучала женщина в серой куртке и светлых, несмотря на погоду, джинсах. Гостья так жалобно просила дать стакан воды, что пожилая женщина решила ей помочь. А после ухода просительницы пенсионерка обнаружила, что из квартиры пропали накопления, а также золотые часы и кольца.
Предварительно сумму ущерба пострадавшая оценила в 45 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».