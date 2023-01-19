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    Стакан воды, или Переночевать негде. Петербургская пенсионерка расплатилась золотом за свою доброту

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    Полиция Фрунзенского района ищет модницу, которая обманула добросердечную пенсионерку просьбой о помощи.

    В МВД 88-летняя жительница Стрельбищенской улицы обратилась накануне около пяти дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 января. Она сообщила, что днем ранее к ней в квартиру постучала женщина в серой куртке и светлых, несмотря на погоду, джинсах. Гостья так жалобно просила дать стакан воды, что пожилая женщина решила ей помочь. А после ухода просительницы пенсионерка обнаружила, что из квартиры пропали накопления, а также золотые часы и кольца.

    Предварительно сумму ущерба пострадавшая оценила в 45 тысяч рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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