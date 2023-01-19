Приставил нож к горлу. В Омске осудили мобилизованного, угрожавшего убить своего командира

Угрожавший ножом своему командиру мобилизованный получил шесть лет колонии строгого режима. Он приставил охотничий нож к горлу вышестоящего по званию. Об этом 19 января сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу омского гарнизонного военного суда.
Инцидент произошел в начале октября в палаточном городке в Омске, где проходили подготовку мобилизованные.
Как говорится в материалах суда, старшина Станислав Рыбин толкнул своего командира в грудь, от чего тот упал на кровать. После этого мобилизованный приставил к горлу командира охотничий нож и угрожал убийством. Мужчина попытался встать, но мобилизованный снова толкнул его на кровать и начал имитировать удары ножом в сердце.
Также старшина высказывал недовольство из-за своей мобилизации, а действия, как считает суд, совершил, чтобы показать превосходство над командованием.
Тогда мобилизованного сразу задержали и возбудили против него уголовные дела по ст. 334 УК РФ («Насильственные действия в отношении начальника») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).
«За совершение преступления окончательное наказание Рыбину назначить по совокупности преступлений — в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — решил суд.