Приставил нож к горлу. В Омске осудили мобилизованного, угрожавшего убить своего командира

Угрожавший ножом своему командиру мобилизованный получил шесть лет колонии строгого режима. Он приставил охотничий нож к горлу вышестоящего по званию. Об этом 19 января сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу омского гарнизонного военного суда.

Инцидент произошел в начале октября в палаточном городке в Омске, где проходили подготовку мобилизованные.

Как говорится в материалах суда, старшина Станислав Рыбин толкнул своего командира в грудь, от чего тот упал на кровать. После этого мобилизованный приставил к горлу командира охотничий нож и угрожал убийством. Мужчина попытался встать, но мобилизованный снова толкнул его на кровать и начал имитировать удары ножом в сердце.