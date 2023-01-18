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    На Крещенских вечерах в Филармонии прозвучат грузинские и сирийские песнопения

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    Фото: Жаннет Шер, фото предоставлено организаторами
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    В рамках традиционных «Крещенских вечеров» в Большом зале Филармонии пройдет концерт, на котором прозвучит музыка, которую нечасто услышишь в Петербурге. В программе вечера 23 января — грузинские церковные песнопения и песнопения сирийской традиции. 6+

    На сцену выйдет уникальный музыкант — отец Серафим (Бит-Хариби), чье пение приезжают послушать из разных стран. Дело в том, что он — один из двух священнослужителей в мире, которые совершают божественную литургию на арамейском языке.

    В Петербург схиархимандрит Серафим (Бит-Хариби) приезжает со своим Хором монастыря Тринадцати Ассирийских отцов (Грузия).

    О.Серафим
    О.СерафимФото: Вероника Жукова, фото предоставлено организаторами
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    Монастырь прославил деревню Патара Канда в получасе езды от Тбилиси. Православные ассирийцы стали селиться на территории современной Грузии в XVII веке, во время гонений персидского Шаха Аббаса. Живут и по сей день, сохранив свой язык и традиции. Так, отец Серафим (кстати, ранее — известный грузинский спортсмен, обладатель черного пояса тхэквондо) — грузин по материнской линии, а по отцу — ассириец.

    Начало концерта в 20.00.

    Фото: Жаннет Шер, фото предоставлено организаторами
    О.Серафим
    О.СерафимФото: Вероника Жукова, фото предоставлено организаторами

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