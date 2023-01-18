Путин пообещал отсрочку от призыва работникам оборонки: новости СВО за 18 января

Владимир Путин на встрече с рабочими Обуховского завода анонсировал отсрочку от призыва работникам оборонных предприятий Фото: Kremlin.ru Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 18 января 2023 года.



Жителю Саратовской области дали пять лет колонии за попытку воевать против РФ Брянский областной суд приговорил уроженца Саратовской области Максима Тимерханова к пяти годам в колонии строгого режима за попытку участия в боевых действиях против РФ. Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области, мужчину признали виновным в «покушении на участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ».

Суд установил, что Тимерханов, руководствуясь личными убеждениями и желая подзаработать, решил выехать на территорию Украины и вступить в легион «Свобода России», чтобы участвовать в боевых действиях против ВС РФ. Списавшись с вербовщиком и договорившись с ним о встрече, он приехал в населенный пункт Белая Березка Трубчевского района, чтобы пересечь границу. — Подозрительного мужчину с объемным рюкзаком и телефоном в руках заметил местный житель, сообщивший о своих наблюдениях полиции, после чего фигурант дела был задержан сотрудниками правоохранительных органов, — говорится в сообщении пресс-службы.

В суде Тимерханов полностью признал свою вину. В прениях сторона защиты указала, что мужчина стал жертвой информационной пропаганды спецслужб Украины. В последнем слове Тимерханов сообщил, что дал себя обмануть. — Учитывая смягчающие обстоятельства, включая явку с повинной, приговором Брянского областного суда виновному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год, — говорится в сообщении пресс-службы.

Лавров заявил, что о переговорах с Зеленским не может быть и речи

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заявил, что о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским по его инициативам не может идти речи. — О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством. Так что вся эта западная болтовня о том, что «они готовы, а вы» — это всё от лукавого, — заявил Сергей Лавров.

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Также глава МИД отметил, что не представляет себе, «как дальше жить», когда боевые действия закончатся — «всё будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа».

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Соль в ДНР В Минобороны РФ отчитались об освобождении в ДНР населенного пункта Соль. По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в операции участвовали добровольцы штурмовых отрядов «при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа».



Владимир Путин назвал цели спецоперации Президент РФ Владимир Путин во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда напомнил о целях спецоперации. По его словам, с 2014 года в Донбассе не прекращаются полномасштабные боевые действия, и всё, что делает Россия, в том числе в СВО, «является попыткой прекратить войну».

— По сути, полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались — с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации... Всё, что мы делаем сегодня, в том числе в специальной военной операции, — это попытка прекратить эту войну, — отметил глава государства. — Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают. Путин пообещал отсрочку от призыва работникам оборонных предприятий

Встречаясь с рабочими Обуховского завода, Владимир Путин анонсировал отсрочку от призыва для работников оборонно-промышленного комплекса. По его словам, этот вопрос «будет решен в ближайшее время». — С учетом того, что оборонка сейчас загружена, и с учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос тоже будет решен, — заявил Путин. Глава государства отметил, что, согласно докладу Минобороны, в целом по экономике работников ОПК насчитывается примерно 830 тысяч человек, и никто из них не подпал под частичную мобилизацию.