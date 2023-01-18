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    80 лет прорыва блокады Ленинграда

    Беглов и Мантуров почтили память маршала Говорова

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    В Петербурге губернатор Александр Беглов и вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров 18 января возложили цветы к бюсту маршала Советского Союза Леонида Говорова на улице Маяковского в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда, передает корреспондент «Фонтанки».

    Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

    «Сегодня 18 января — это священный день для каждого петербуржца и каждого жителя нашей страны <...>. Жители Ленинграда, а теперь Санкт-Петербурга, конечно, совершили просто колоссальный подвиг, выдержав эту блокаду, пережив лишения», — сказал Мантуров.

    Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
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    Губернатор напомнил, что 80 лет назад войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду. «Такие крупные командиры, как Говоров, как Мерецков, сделали все, чтобы соединиться. Их разделяло всего-навсего 16–18 километров, но они были трудными и тяжелыми», — сказал Беглов.

    На возложении цветов также присутствовали ветераны и представители Смольного: вице-губернаторы Олег Эргашев и Борис Пиотровский, а также школьники и дети из детского сада и подростки из Донецка. «Они тоже у нас герои», — добавил губернатор.

    Внук маршала, Леонид Говоров, пожелал всем мирного неба, школьникам — хорошей учебы и быть достойными памяти предков.

    Памятник маршалу Леониду Говорову установили в 2020 году на территории АНО «Общеобразовательная организация «Балтика-колледж» имени маршала Л. А. Говорова». С именем маршала, командовавшего Ленинградским фронтом, связаны героическая оборона, прорыв и ликвидация блокады, великая победа в Ленинградской битве.

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    Денис МантуровПетербургАлександр БегловСмольныйПрорыв блокады Ленинграда
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