Беглов и Мантуров почтили память маршала Говорова

В Петербурге губернатор Александр Беглов и вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров 18 января возложили цветы к бюсту маршала Советского Союза Леонида Говорова на улице Маяковского в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда, передает корреспондент «Фонтанки».

«Сегодня 18 января — это священный день для каждого петербуржца и каждого жителя нашей страны <...>. Жители Ленинграда, а теперь Санкт-Петербурга, конечно, совершили просто колоссальный подвиг, выдержав эту блокаду, пережив лишения», — сказал Мантуров.

Губернатор напомнил, что 80 лет назад войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду. «Такие крупные командиры, как Говоров, как Мерецков, сделали все, чтобы соединиться. Их разделяло всего-навсего 16–18 километров, но они были трудными и тяжелыми», — сказал Беглов.

На возложении цветов также присутствовали ветераны и представители Смольного: вице-губернаторы Олег Эргашев и Борис Пиотровский, а также школьники и дети из детского сада и подростки из Донецка. «Они тоже у нас герои», — добавил губернатор.