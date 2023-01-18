Путин: Мы сами стали в состоянии производить то, что вчера не могли

Российские промышленные предприятия смогли заместить продукцию западных компаний, ушедших из РФ. Об этом 18 января заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Обуховского завода в Петербурге.



«После того, как отдельные наши так называемые партнеры ушли с нашего рынка, а уровень нашего производства стал достаточно высоким, наши предприятия достаточно легко перехватывают то, что было оставлено этими самыми партнерами. То есть мы сами стали в состоянии производить то, что вчера еще не могли», — сказал он.



Однако, как отметил президент, это не означает, что отечественные предприятия могут сами производить все, но страна добьется необходимого уровня производства.

