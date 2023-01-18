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    Путин: Мы сами стали в состоянии производить то, что вчера не могли

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    Российские промышленные предприятия смогли заместить продукцию западных компаний, ушедших из РФ. Об этом 18 января заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Обуховского завода в Петербурге.

    «После того, как отдельные наши так называемые партнеры ушли с нашего рынка, а уровень нашего производства стал достаточно высоким, наши предприятия достаточно легко перехватывают то, что было оставлено этими самыми партнерами. То есть мы сами стали в состоянии производить то, что вчера еще не могли», — сказал он.

    Однако, как отметил президент, это не означает, что отечественные предприятия могут сами производить все, но страна добьется необходимого уровня производства.

    Путин пообещал рабочим, что такие крупные концерны, как «Алмаз-Антей» и Обуховский завод, будут «крепко стоять на ногах» и после завершения боевых действий на Украине. Он также отметил, что производство гражданской продукции на предприятиях ОПК остается актуальным. Ее доля должна составлять 30 %.

    «Сейчас количество боевой техники увеличивается, и потребности у нас возрастают, но постепенно эта задача выпуска гражданской продукции все равно будет решаться. Будут и военные заказы, будем развивать и гражданскую часть», — подчеркнул глава государства.

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