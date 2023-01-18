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    Мошенники по телефону заставили фигуристку Евгению Тарасову перевести им 780 тысяч рублей

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    Призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Тарасова стала жертвой телефонных мошенников. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, преступники обманным путем заставили 28-летнюю спортсменку перевести им 780 тысяч рублей.

    Злоумышленники позвонили ей 13 января. Им удалось убедить Тарасову, что на нее оформили несколько кредитов. Дальше ее якобы перевели на «сотрудника ЦБ РФ». Тот в свою очередь посоветовал обналичить все свои деньги и перевести их на другой счет. Таким образом, девушка перевела на неизвестный счет 780 тысяч рублей.

    Когда они попробовали провернуть подобную схему с ней еще раз, спортсменка поняла, что ее обманывают, и заявила в полицию. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

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