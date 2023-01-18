Когда после соли чище не стало. Полиция хочет пообщаться с «мокрой бандиткой», писавшей на улице Ломоносова

Чего только не увидишь в районе Думской по ночам! Но в этот раз главная пьяная улица города превзошла саму себя. На пересечении с Ломоносова некая барышня встала посреди дороги и, спустив штаны и изогнувшись латинской S, начала мочиться на снежную кашу. Все это снимали очевидцы на свои телефоны. Одни подбадривали, другие нарекли «солевой».
Все это время машины еле-еле ползли мимо — то ли водители любовались видом, то ли боялись сбить даму. Все действо заняло около полутора минут. Видимо, девушка долго терпела.
Полиция уже установила личность нарушительницы порядка и дорожного движения. Девушку зовут Алина, ей 19 лет.