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    80 лет прорыву Блокады. Путин в городе

    Когда после соли чище не стало. Полиция хочет пообщаться с «мокрой бандиткой», писавшей на улице Ломоносова

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    Чего только не увидишь в районе Думской по ночам! Но в этот раз главная пьяная улица города превзошла саму себя. На пересечении с Ломоносова некая барышня встала посреди дороги и, спустив штаны и изогнувшись латинской S, начала мочиться на снежную кашу. Все это снимали очевидцы на свои телефоны. Одни подбадривали, другие нарекли «солевой».

    Все это время машины еле-еле ползли мимо — то ли водители любовались видом, то ли боялись сбить даму. Все действо заняло около полутора минут. Видимо, девушка долго терпела.

    Полиция уже установила личность нарушительницы порядка и дорожного движения. Девушку зовут Алина, ей 19 лет.

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