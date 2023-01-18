Пробег, посвященный снятию блокады Ленинграда, перекроет движение из Пулково в Пушкин

Легкоатлетический пробег «Пулково — Пушкин» 22 января изменит схему движения транспорта на юге Петербурга. В первой половине дня для проезда перекроют несколько улиц.
Для проведения мероприятия с 8:30 до 12:30 перекроют движение по Петербургскому шоссе в направлении от Пулковского шоссе к Детскосельскому бульвару, по Сарицкой улице и Усть-Славянскому шоссе, сообщает 18 января пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Кроме того, с полуночи до полудня воскресенья на Сарицкой улице и участке Усть-Славянского шоссе от Сарицкой улицы до улицы Редкое Кузьмино будет запрещено парковаться.
52-й традиционный легкоатлетический пробег «Пулково — Пушкин» посвящен очередной годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.