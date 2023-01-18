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    Пробег, посвященный снятию блокады Ленинграда, перекроет движение из Пулково в Пушкин

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Легкоатлетический пробег «Пулково — Пушкин» 22 января изменит схему движения транспорта на юге Петербурга. В первой половине дня для проезда перекроют несколько улиц.

    Для проведения мероприятия с 8:30 до 12:30 перекроют движение по Петербургскому шоссе в направлении от Пулковского шоссе к Детскосельскому бульвару, по Сарицкой улице и Усть-Славянскому шоссе, сообщает 18 января пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Кроме того, с полуночи до полудня воскресенья на Сарицкой улице и участке Усть-Славянского шоссе от Сарицкой улицы до улицы Редкое Кузьмино будет запрещено парковаться.

    52-й традиционный легкоатлетический пробег «Пулково — Пушкин» посвящен очередной годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    Перекрытие движения
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