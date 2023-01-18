Гран-при России по фигурному катанию в сезоне-2023/24 отменили

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение не проводить в России этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24. Об этом говорится в официальном заявлении организации от 18 января.



Финал Гран-при ISU в сезоне-2023/2024 запланирован на 7–10 декабря 2023 года.



Отметим, что в текущем сезоне этап Гран-при России также отменили из-за специальной военной операции на Украине. Победителями соревнований в 2022 году стали японские фигуристы Маи Михара (у женщин) и Сёма Уно (у мужчин). В соревнованиях спортивных пар первым стал японский дуэт Рику Миура/Рюити Кихара, а в танцах на льду — канадская пара Пайпер Гиллес/Поль Пуарье.

