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    «500 метров в час». Водители застряли в плотной пробке на Софийской

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    Днем 18 января дороги в Петербурге оказались загружены сильнее обычного. Локальный коллапс случился на Софийской улице, жизнь водителей там осложнили ДТП и работы с ограничениями.

    Автомобилисты сообщают о плотном заторе на Софийской улице на подъезде к проспекту Славы со стороны центра. «Софийская к Славе стоит мертвяком!!! 500 метров в час — такого ещё не было. Стоят трактора и ничего не делают. Две полосы закрыто», — жалуется «Фонтанке» читатель. По данным «Яндекс.Пробок», пробка со стороны улицы Белы Куна тянется почти на километр. В начале третьего часа дня участок был загружен аж на 9 баллов вместо обычных пяти.

    По информации ГАТИ, на Гамбургской площади Водоканал ведет аварийные работы с ограничением движения. Пользователи «Яндекс.Карт» также сообщают о ДТП неподалеку от площади.

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    Помимо Софийской, неожиданно плотное движение на Пискарёвском проспекте — в сторону центра там максимальные 10 баллов. Одна из самых длинных пробок недели наблюдается на внутреннем кольце КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной, ее длина составляет порядка 6 километров. Плотно также на Мурманском шоссе и Народной улице от КАД до Володарского моста.

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    В целом в Петербурге дороги загружены на 5 баллов. Это на 1 балл больше обычного для среды. По прогнозам аналитического центра, в ближайший час пробки начнут снижаться, к 16 часам достигнув 4 баллов, а затем пойдут в рост и к 18 часам составят 6 баллов.

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