«500 метров в час». Водители застряли в плотной пробке на Софийской

Днем 18 января дороги в Петербурге оказались загружены сильнее обычного. Локальный коллапс случился на Софийской улице, жизнь водителей там осложнили ДТП и работы с ограничениями.



Автомобилисты сообщают о плотном заторе на Софийской улице на подъезде к проспекту Славы со стороны центра. «Софийская к Славе стоит мертвяком!!! 500 метров в час — такого ещё не было. Стоят трактора и ничего не делают. Две полосы закрыто», — жалуется «Фонтанке» читатель. По данным «Яндекс.Пробок», пробка со стороны улицы Белы Куна тянется почти на километр. В начале третьего часа дня участок был загружен аж на 9 баллов вместо обычных пяти.