Петербургские таможенники не дали вывезти в Дубай три тонны редкого растения. Они стоят как квартира

Три тонны ценного растения едва не вывезли в Дубай под видом тонизирующего фиточая. Несоответствие заметили пулковские таможенники. Об этом 18 января сообщает пресс-служба СЗТУ.

Стоимость родиолы розовой — почти 10 млн руб. Растение внесено в красные книги России и государств —членов ЕАЭС и находится под угрозой исчезновения.

Травы нашли при осмотре груза. Хотя представитель перевозчика показал документы, в которых говорилось про корень сабельника болотного, плоды облепихи и шиповника, таможенники смогли выявить разницу.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда редких видов растений, включённых в Красную книгу РФ»).