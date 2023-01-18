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    Петербургские таможенники не дали вывезти в Дубай три тонны редкого растения. Они стоят как квартира

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    Три тонны ценного растения едва не вывезли в Дубай под видом тонизирующего фиточая. Несоответствие заметили пулковские таможенники. Об этом 18 января сообщает пресс-служба СЗТУ.

    Фото: пресс-служба СЗТУ
    Фото: пресс-служба СЗТУ
    Фото: пресс-служба СЗТУ
    Фото: пресс-служба СЗТУ
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    Стоимость родиолы розовой — почти 10 млн руб. Растение внесено в красные книги России и государств —членов ЕАЭС и находится под угрозой исчезновения.

    Травы нашли при осмотре груза. Хотя представитель перевозчика показал документы, в которых говорилось про корень сабельника болотного, плоды облепихи и шиповника, таможенники смогли выявить разницу.

    Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда редких видов растений, включённых в Красную книгу РФ»).

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    ПетербургПулковоКонтрабандаТаможняКраснокнижные растения
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