В Петербурге судили курьера, который похитил дорогое платье. Оно должно было улететь в Китай

В Петербурге судили курьера, который не донёс до получателя товаров более чем на 400 тыс. руб. В вверенном ему пакете лежали дорогое платье, сумка и косметика. Об этом 18 января сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Потерпевший — иностранец, который купил перечисленные вещи для супруги, живущей в КНР. В августе этого года злоумышленник должен был отвезти их подруге потерпевшего, которая как раз собиралась в Китай и могла передать предметы, но этого не произошло.
Мужчина отследил поездку курьера в приложении «Яндекса», где был сделан заказ, и удостоверился, что тот добрался до адреса проживания его приятельницы. Перезванивать и уточнять, получила ли она пакет в руки, он не стал. Сомнений в этом у него не было.
О краже стало известно лишь спустя полмесяца, когда потерпевший созвонился с подругой. После этого он обратился в полицию. По месту жительства вора нашли и изъяли сумку с потерянной косметикой.
Курьер признал свою вину и объяснил, что вещи присвоил себе. Часть он хранил дома, а что-то потерял. Нанесённый ущерб он возместил в полном объёме.
«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. С учетом содержания под стражей штраф снижен до 20 000 рублей», — добавили в суде. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда немедленно.