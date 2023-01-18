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    В Петербурге судили курьера, который похитил дорогое платье. Оно должно было улететь в Китай

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    2 комментария

    В Петербурге судили курьера, который не донёс до получателя товаров более чем на 400 тыс. руб. В вверенном ему пакете лежали дорогое платье, сумка и косметика. Об этом 18 января сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    Потерпевший — иностранец, который купил перечисленные вещи для супруги, живущей в КНР. В августе этого года злоумышленник должен был отвезти их подруге потерпевшего, которая как раз собиралась в Китай и могла передать предметы, но этого не произошло.

    Мужчина отследил поездку курьера в приложении «Яндекса», где был сделан заказ, и удостоверился, что тот добрался до адреса проживания его приятельницы. Перезванивать и уточнять, получила ли она пакет в руки, он не стал. Сомнений в этом у него не было.

    О краже стало известно лишь спустя полмесяца, когда потерпевший созвонился с подругой. После этого он обратился в полицию. По месту жительства вора нашли и изъяли сумку с потерянной косметикой.

    Курьер признал свою вину и объяснил, что вещи присвоил себе. Часть он хранил дома, а что-то потерял. Нанесённый ущерб он возместил в полном объёме.

    «Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. С учетом содержания под стражей штраф снижен до 20 000 рублей», — добавили в суде. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда немедленно.

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    Комментарии 2

    piterez18 Янв 2023 в 14:57
    Лох...
    +0−0
    MidNightWoodpecker18 Янв 2023 в 14:37
    20 тыр штрафа за кражу 400 тыр? Диаспора жжет!
    +0−0
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