В Петербурге судили курьера, который похитил дорогое платье. Оно должно было улететь в Китай

В Петербурге судили курьера, который не донёс до получателя товаров более чем на 400 тыс. руб. В вверенном ему пакете лежали дорогое платье, сумка и косметика. Об этом 18 января сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Потерпевший — иностранец, который купил перечисленные вещи для супруги, живущей в КНР. В августе этого года злоумышленник должен был отвезти их подруге потерпевшего, которая как раз собиралась в Китай и могла передать предметы, но этого не произошло.

Мужчина отследил поездку курьера в приложении «Яндекса», где был сделан заказ, и удостоверился, что тот добрался до адреса проживания его приятельницы. Перезванивать и уточнять, получила ли она пакет в руки, он не стал. Сомнений в этом у него не было.