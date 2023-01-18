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    Петербург догоняет Москву по коронавирусу

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    Число госпитализаций и смертей от коронавируса в Петербурге приближается к столичным значениям, следует из суточного отчета федерального оперштаба.

    По состоянию на 18 января в России за сутки госпитализировано 893 человека — на 1,8 % больше по сравнению с 17 января. Выявлено 5 478 новых случаев COVID-19, подтверждено 46 летальных исходов. В том числе 123 госпитализации, 687 заражений и 11 смертей — в Петербурге. И 133 госпитализации, 2 051 заражение и 12 смертей — в Москве.

    Как писала «Фонтанка», в декабре и январе Петербург чаще всего оказывался в лидерах по коронавирусу в России. Но с середины месяца уступил этот статус Москве.

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